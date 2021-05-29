Туристы стали чаще жаловаться на отмену крымскими отелями раннего бронирования номеров

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Запланировавшие отдых в Крыму туристы жалуются на то, что отели без объяснения причин отменяют ранние брони.

Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении Роспотребнадзора, доля таких обращений возросла по сравнению с «доковидным» 2019 годом.

«За прошедший период 2021 года установлено, что обращения потребителей по отмене бронирования субъектами хозяйствования, предоставляющими гостиничные услуги, в одностороннем порядке в процентном соотношении составили 1,8% от общего количества рассмотренных обращений. Количество подобного рода обращений в 2019 году составляло 1,5%», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Жалобы на крымские отели, которые отменяют сделанные зимой брони или требуют доплаты, начали появляться в соцсетях перед началом высокого курортного сезона. Туристы отмечают, что в отдельных случаях цена на отдых завышается в два раза.

При наличии договора отель не имеет права отказывать туристам в обслуживании и пересматривать цены, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Такие действия предусматривают гражданско-правовую и административную ответственность.

В свою очередь министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в разговоре с журналистами заявил, что такие случаи в республике единичны и их «в ручном режиме достаточно быстро решили».

Замглавы администрации Ялты Сергей Стрельбицкий также наслышан об этом, но сам таких обращений не получал. При этом он заявил, что муниципальные власти не имеют рычагов для воздействия на недобросовестных отельеров, но отметил, что такие случаи наносят серьезный удар по имиджу курортов.

Ранее сообщалось, что возросший спрос на отдых в Крыму вызвал рост инфляции в регионе. Частично рост спроса на черноморские курорты Крыма связан с ограничением авиасообщения России с Турцией. При этом эксперты отмечали, что текущий курортный сезон является для крымских отельеров последней возможностью, чтобы создать региону положительный имидж и репутацию.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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