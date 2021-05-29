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Три десятка пляжей будут открыты во время курортного сезона в Севастополе
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Власти Севастополя утвердили перечень пляжей, которые будут работать в курортном сезоне.
Как сообщила директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, в списке 30 пляжных территорий.
«У нас на сегодня 30 пляжных территорий. Из них семь пляжных территорий обслуживаются муниципальными округами, 15 – государственными учреждениями (порядка семи территорий будет обслуживаться ГБУ «Парки и скверы»), шесть пляжных территорий обеспечены третьими лицами на праве хозяйственной деятельности», – цитирует Горлова «Новый Севастополь».
Также правительство города установило сроки проведения купального сезона. Он стартует 7 июня и продлится до 15 сентября. «Утвердить период с 7 июня 2021 года – начало купального сезона. И окончание – 15 сентября 2021 года», – сообщил Горлов.
Он заверил, что все официальные пляжи к старту сезона получат разрешительные документы на работу.
В 2020 году купальный сезон в Севастополе действовало 34 пляжа, из них 11 находились в аренде у частников. Сезоном ранее – 36 пляжей.
В Республике Крым в курортном сезоне 2021 года будут работать около 460 пляжей. Купальный сезон в Крыму стартует 1 июня.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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