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Власть

Три десятка пляжей будут открыты во время курортного сезона в Севастополе

Три десятка пляжей будут открыты во время курортного сезона в Севастополе

фото © Википедия

Власти Севастополя утвердили перечень пляжей, которые будут работать в курортном сезоне.

Как сообщила директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, в списке 30 пляжных территорий.

«У нас на сегодня 30 пляжных территорий. Из них семь пляжных территорий обслуживаются муниципальными округами, 15 – государственными учреждениями (порядка семи территорий будет обслуживаться ГБУ «Парки и скверы»), шесть пляжных территорий обеспечены третьими лицами на праве хозяйственной деятельности», – цитирует Горлова «Новый Севастополь». 

Также правительство города установило сроки проведения купального сезона. Он стартует 7 июня и продлится до 15 сентября. «Утвердить период с 7 июня 2021 года – начало купального сезона. И окончание – 15 сентября 2021 года», – сообщил Горлов. 

Он заверил, что все официальные пляжи к старту сезона получат разрешительные документы на работу.

В 2020 году купальный сезон в Севастополе действовало 34 пляжа, из них 11 находились в аренде у частников. Сезоном ранее – 36 пляжей.

В Республике Крым в курортном сезоне 2021 года будут работать около 460 пляжей. Купальный сезон в Крыму стартует 1 июня. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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