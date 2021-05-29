Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму продлили ограничения на работу развлекательных заведений ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Крымчан настойчиво просят не заниматься самолечением коронавируса ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Новые штаммы коронавируса обнаружили в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © strana.ua
За 28 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3599 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 90 человек, выздоровевших за весь период – 40 409 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчан настойчиво просят не заниматься самолечением коронавируса. Министерство здравоохранения Республики Крым призывает жителей полуострова не затягивать с обращением к врачу при первых симптомах коронавирусной инфекции и не заниматься самолечением.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 26 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.
Новые штаммы коронавируса обнаружили в Крыму. Зафиксированы случаи заражения британским штаммом, а также видами инфекции с мутациями.
Только 10 процентов крымчан получили вакцину от коронавируса. Количество крымчан, прошедших вакцинацию от коронавируса, превысило 210 тысяч человек.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 28 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.
Когда прогреется вода в Черном море у берегов Крыма
В начале лета не стоит ожидать резкого потепления морской воды у берегов Крыма.
Экс-проректору Севастопольского университета дали шесть лет колонии за взятку
Бывшего проректора Севастопольского государственного университета осудили за получение взяток на сумму 5,5 млн рублей.
На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой
Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.
вчера
Крымский чиновник проспал видеоселектор Аксенова в шкафу
Пользователи соцсетей активно обсуждают появление человека из шкафа в кабинете министра транспорта Крыма Евгения Исакова.