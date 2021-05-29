Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +24
море +17

Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:00 суббота, 29 мая 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © strana.ua

За 28 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3599 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 90 человек, выздоровевших за весь период – 40 409 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчан настойчиво просят не заниматься самолечением коронавируса. Министерство здравоохранения Республики Крым призывает жителей полуострова не затягивать с обращением к врачу при первых симптомах коронавирусной инфекции и не заниматься самолечением.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 26 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.

Новые штаммы коронавируса обнаружили в Крыму. Зафиксированы случаи заражения британским штаммом, а также видами инфекции с мутациями.

Только 10 процентов крымчан получили вакцину от коронавируса. Количество крымчан, прошедших вакцинацию от коронавируса, превысило 210 тысяч человек.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 28 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Когда прогреется вода в Черном море у берегов Крыма

Когда прогреется вода в Черном море у берегов Крыма

В начале лета не стоит ожидать резкого потепления морской воды у берегов Крыма.

Власть
Экс-проректору Севастопольского университета дали шесть лет колонии за взятку

Экс-проректору Севастопольского университета дали шесть лет колонии за взятку

Бывшего проректора Севастопольского государственного университета осудили за получение взяток на сумму 5,5 млн рублей.

Власть
Крымский чиновник проспал видеоселектор Аксенова в шкафу

Крымский чиновник проспал видеоселектор Аксенова в шкафу

Пользователи соцсетей активно обсуждают появление человека из шкафа в кабинете министра транспорта Крыма Евгения Исакова.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации