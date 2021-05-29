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Стало очень опасно: в Крыму наступил сезон ядовитого растения

17:20 суббота, 29 мая 2021
Стало очень опасно: в Крыму наступил сезон ядовитого растения

фото © Новости Крыма

В Крыму наступила пора цветения ясенца, который в народе известен как неопалимая купина.

Растение, привлекающее красивым и нежным видом, может быть опасным для здоровья, предупредили специалисты ФГБУ «Заповедный Крым».

Листья и цветки ясенца при попытке потрогать их или сорвать могут оставить болезненные химические ожоги на коже. Пытаться понюхать купину тем более не рекомендуется.

«Даже легкое прикосновение будет долго напоминать о себе сначала страшными волдырями, потом – рубцами, - предупредили в «Заповедном Крыму». – Опасно вдыхать и его аромат, хотя он кажется интересным и не опасным: кто-то распознает в нем запах апельсиновой цедры, кто-то – стоматологического кабинета».

Особенностью растения являются компоненты эфирных масел, которые защищают поверхность листьев и лепестков от солнца. Именно благодаря этому специфическому свойству купина, как говорят некоторые, может воспламениться от зажженной спички, но при этом остаться целой: горению подвергаются только эфирные пары вокруг цветка, защищая его от огня.

«Зрелище эффектное, но опасное: рекомендуем воздержаться от подобных опытов ради вашего здоровья и пожарной безопасности», - посоветовали специалисты заповедных территорий Крыма.

Если вы все-таки получили ожог, рекомендуется промыть его холодной водой, а поврежденные участки кожи смазать восстанавливающим средством. Ни в коем случае нельзя вскрывать волдыри и выставлять ожоги на солнце. Чтобы случайно не соприкоснуться с ясенцом во время прогулки по лесу, специалисты советуют надевать закрытую одежду.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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