Общество
Севастопольцы выселили скандальный кабак из своего дома
фото © sevastopol.su
Кабак — иным словом «Трофей» назвать сложно, — более двух лет существовавший на первом этаже многоквартирного дома № 44 на проспекте Победы в Севастополе, съезжает.
Об этом с радостью сообщили жильцы дома, долгие месяцы вынужденные терпеть соседство с группами алкоголиков, дебоширов и других антисоциальных элементов прямо у себя под окнами.
Как сообщалось, за «Трофеем» в социальных сетях города-героя могли наблюдать все: жители многострадального дома установили видеокамеры, благодаря которым желающие смогут ознакомиться с наиболее яркими моментами ночной жизни заведения, в число которых входят драки, пьяные разборки, метание бутылок и других предметов, обустройство общественных туалетов где придется — и все прочие виды маргинальных развлечений. Все это стало сущим кошмаром для живущих в доме граждан, лишенных элементарного права на сон.
Многочисленные обращения жильцов дома во всевозможные инстанции давали в лучшем случае временный эффект. Первая коллективная жалоба с подписями десятков жильцов ушла к прокурору Севастополя Марку Большедворскому в 2019 году. На какое-то время это «помогло» — бар начал работать «всего лишь» до полуночи. Однако после карантина заведение вернулось к круглосуточному режиму работы.
В конце февраля 2021 года к решению проблем жильцов дома № 44 подключился лично губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он поручил «разобраться» с кабаком, если нужно — с привлечением полиции и других профильных структур.
К апрелю удалось признать незаконной и демонтировать вывеску заведения — что, впрочем, серьезно на его работе не сказалось. Для полного закрытия заведения потребовался еще месяц — к настоящему моменту оборудование бара демонтировано и в основном вывезено.
В тексте использованы материалы: Форпост
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