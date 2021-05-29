Севастопольцы выселили скандальный кабак из своего дома

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Кабак — иным словом «Трофей» назвать сложно, — более двух лет существовавший на первом этаже многоквартирного дома № 44 на проспекте Победы в Севастополе, съезжает.

Об этом с радостью сообщили жильцы дома, долгие месяцы вынужденные терпеть соседство с группами алкоголиков, дебоширов и других антисоциальных элементов прямо у себя под окнами.

Как сообщалось, за «Трофеем» в социальных сетях города-героя могли наблюдать все: жители многострадального дома установили видеокамеры, благодаря которым желающие смогут ознакомиться с наиболее яркими моментами ночной жизни заведения, в число которых входят драки, пьяные разборки, метание бутылок и других предметов, обустройство общественных туалетов где придется — и все прочие виды маргинальных развлечений. Все это стало сущим кошмаром для живущих в доме граждан, лишенных элементарного права на сон.

Многочисленные обращения жильцов дома во всевозможные инстанции давали в лучшем случае временный эффект. Первая коллективная жалоба с подписями десятков жильцов ушла к прокурору Севастополя Марку Большедворскому в 2019 году. На какое-то время это «помогло» — бар начал работать «всего лишь» до полуночи. Однако после карантина заведение вернулось к круглосуточному режиму работы.

В конце февраля 2021 года к решению проблем жильцов дома № 44 подключился лично губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он поручил «разобраться» с кабаком, если нужно — с привлечением полиции и других профильных структур.

К апрелю удалось признать незаконной и демонтировать вывеску заведения — что, впрочем, серьезно на его работе не сказалось. Для полного закрытия заведения потребовался еще месяц — к настоящему моменту оборудование бара демонтировано и в основном вывезено.

В тексте использованы материалы: Форпост

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