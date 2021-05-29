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Происшествия

Севастополец сбежал из российской колонии

Из колонии-поселения в Адыгее сбежал 31-летний севастополец.

Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний сообщает ТАСС.

По информации ведомства, осужденный отбывал наказание за грабеж в колонии-поселении на территории Майкопа. 31-летний уроженец Севастополя самовольно покинул исправительное учреждение.

«Из-под надзора скрылся осужденный по статье 161 УК РФ 31-летний уроженец города Севастополя, отбывавший наказание в колонии-поселении №6», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что мужчина объявлен в розыск.

В тексте использованы материалы: Форпост

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