Происшествия
Севастополец сбежал из российской колонии
Из колонии-поселения в Адыгее сбежал 31-летний севастополец.
Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний сообщает ТАСС.
По информации ведомства, осужденный отбывал наказание за грабеж в колонии-поселении на территории Майкопа. 31-летний уроженец Севастополя самовольно покинул исправительное учреждение.
«Из-под надзора скрылся осужденный по статье 161 УК РФ 31-летний уроженец города Севастополя, отбывавший наказание в колонии-поселении №6», – говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что мужчина объявлен в розыск.
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