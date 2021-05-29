Ремонт никому не нужного здания в Симферополе обойдется в 322 млн рублей

Речь идет о бывшем институте минеральных ресурсов в центре города.

Здание бывшего института минеральных ресурсов в центре Симферополя, которое на протяжении многих лет находится в плачевном состоянии, отремонтируют за 322 миллиона рублей. Об этом говорится в распоряжении главы Крыма.

Единственным подрядчиком ремонтных работ стала компания «Монолит».

Напомним, что в 2019 году четырехэтажное здание, расположенное на проспекте Кирова в крымской столице, выставили на продажу за 232,2 миллиона рублей. Вместе со строением общей площадью 3 459 квадратных метров продавался и земельный участок площадью 5 000 «квадратов». Однако желающих приобрести бывший институт не нашлось. После этого власти пытались продать здание во второй раз, что тоже не увенчалось успехом.

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