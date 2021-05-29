Общество
Прогноз погоды в Крыму на субботу 29 мая
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 29 мая.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильный ливень), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 13 до 22, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 95 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 17 до 20, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 16 до 19, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 94 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 18 до 22, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 88 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 90 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 15 до 27, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 99 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 89 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 93 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью около 14 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 99 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 15 до 19 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 19, в Керчи - 19, в Николаевке - 17, в Севастополе - 16, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 17, в Ялте - 15 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 16, в Сочи - 17, в Турции - 22, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.
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