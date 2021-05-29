Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму продлили ограничения на работу развлекательных заведений ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Крымчан настойчиво просят не заниматься самолечением коронавируса ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Поликлиника в Севастополе забита людьми из-за тестов на COVID
Необходимость срочно сдать мазок уезжающим в летний лагерь детям создала пробку в детской поликлинике на улице Юмашева в Севастополе.
Образовались огромные очереди, весь коридор забит людьми — в нем скопилось более сотни человек, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».
По словам родителей, о том, что для заезда в севастопольские лагеря нужен результат теста на коронавирус, их известили вечером 25 мая. Без этого детей в лагерь не примут.
В прошлом, 2020 году такого требования не было, поэтому поликлиники оказались не готовы к наплыву людей. Дети и сопровождающие их взрослые вынуждены занимать очередь с 6 утра, чтобы сделать тестирование.
Напомним: аналогичная ситуация сложилась в отдельных детских садах Севастополя весной 2020 года после выхода с самоизоляции — система образования оказалась не готова к тому, чтобы оперативно принимать детей по новым требованиям. Тогда удалось быстро решить проблему и наладить новую систему.
В тексте использованы материалы: Форпост
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