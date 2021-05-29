Поликлиника в Севастополе забита людьми из-за тестов на COVID

Необходимость срочно сдать мазок уезжающим в летний лагерь детям создала пробку в детской поликлинике на улице Юмашева в Севастополе.

Образовались огромные очереди, весь коридор забит людьми — в нем скопилось более сотни человек, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

По словам родителей, о том, что для заезда в севастопольские лагеря нужен результат теста на коронавирус, их известили вечером 25 мая. Без этого детей в лагерь не примут.

В прошлом, 2020 году такого требования не было, поэтому поликлиники оказались не готовы к наплыву людей. Дети и сопровождающие их взрослые вынуждены занимать очередь с 6 утра, чтобы сделать тестирование.

Напомним: аналогичная ситуация сложилась в отдельных детских садах Севастополя весной 2020 года после выхода с самоизоляции — система образования оказалась не готова к тому, чтобы оперативно принимать детей по новым требованиям. Тогда удалось быстро решить проблему и наладить новую систему.

В тексте использованы материалы: Форпост

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