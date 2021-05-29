Власть
Перевозчик поднял цены на поездку в «Комете» от Севастополя до Ялты
фото © travel4free.ru
Оператор перевозок пассажиров на катерах «Комета» поднял цены на проезд по маршруту Севастополь – Ялта.
Данные опубликованы на официальном сайте ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».
Билет на проезд одного пассажира стандартным классом теперь обойдется в 700 рублей (в 2020 году – 500 рублей). Для поездки в классе «Комфорт» придется заплатить 1 000 рублей (в 2020 году – 800 рублей). Детский билет для пассажиров 2-14 лет подорожал на 150 рублей – до 350 рублей.
Пассажирские перевозки на «Кометах» возобновятся с 1 июня. Суда будут ходить два раза в сутки из Севастополя в Ялту и обратно. Билеты продаются в севастопольском и ялтинском портах, а также на сайте и в мобильном приложении оператора перевозок.
Морское судно на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М» предназначено для скоростных перевозок в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Судно способно развивать скорость в 35 узлов (около 65 км/час). Экипаж – пять человек. Первый рейс по маршруту Севастополь – Ялта состоялся 1 августа 2018 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Чтобы не взорвали террористы»: вдоль трассы «Таврида» в Крыму не будет деревьев. Лесополосу вдоль трассы «Таврида» высаживать не будут.
Летом на дорогах Крыма ограничат движение большегрузов. С 1 июня по 31 августа в период с 10.00 до 22.00 при дневной температуре воздуха выше 32°С вводится временное ограничение движения по автодорогам Крыма с асфальтобетонным покрытием для тяжеловесного транспорта.
Водителей электросамокатов могут обязать носить защиту. Пользователей электросамокатов в России могут обязать использовать при езде защитную амуницию.
В Ялте перевозчики снимают транспорт с маршрутов. В Ялте возникли сбои в работе общественного транспорта после того, как проигравшие в конкурсе перевозчики начали снимать с городских маршрутов автобусы, создавая «социальную напряженность».
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 28 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.
Когда прогреется вода в Черном море у берегов Крыма
В начале лета не стоит ожидать резкого потепления морской воды у берегов Крыма.
Экс-проректору Севастопольского университета дали шесть лет колонии за взятку
Бывшего проректора Севастопольского государственного университета осудили за получение взяток на сумму 5,5 млн рублей.
На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой
Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.
вчера
Крымский чиновник проспал видеоселектор Аксенова в шкафу
Пользователи соцсетей активно обсуждают появление человека из шкафа в кабинете министра транспорта Крыма Евгения Исакова.