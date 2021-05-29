Перевозчик поднял цены на поездку в «Комете» от Севастополя до Ялты

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Оператор перевозок пассажиров на катерах «Комета» поднял цены на проезд по маршруту Севастополь – Ялта.

Данные опубликованы на официальном сайте ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».

Билет на проезд одного пассажира стандартным классом теперь обойдется в 700 рублей (в 2020 году – 500 рублей). Для поездки в классе «Комфорт» придется заплатить 1 000 рублей (в 2020 году – 800 рублей). Детский билет для пассажиров 2-14 лет подорожал на 150 рублей – до 350 рублей.

Пассажирские перевозки на «Кометах» возобновятся с 1 июня. Суда будут ходить два раза в сутки из Севастополя в Ялту и обратно. Билеты продаются в севастопольском и ялтинском портах, а также на сайте и в мобильном приложении оператора перевозок.

Морское судно на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М» предназначено для скоростных перевозок в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Судно способно развивать скорость в 35 узлов (около 65 км/час). Экипаж – пять человек. Первый рейс по маршруту Севастополь – Ялта состоялся 1 августа 2018 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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