Происшествия
Крымчанка получила условное за поджог с ущербом в 36 млн рублей
Феодосийский городской суд вынес приговор в отношении 37-летней местной жительницы, устроившей в городе крупный пожар осенью прошлого года.
Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно и обязали возместить причиненный ущерб, сообщили в пресс-службе суда.
«Согласно установленным судом обстоятельствам, октябрьской ночью 2020 года жительница города, вспомнив о конфликте между ней и работниками кафе «Эмир», произошедшем четыре года назад, подожгла штору на веранде закрытого к тому времени заведения», – сообщили в суде.
Огонь распространился на соседние объекты и в итоге пожаром было уничтожено восемь объектов. Помимо кафе «Эмир», сгорели кафе «Сан Риоль», «Арарат», «Шашлычная №1», магазин «Жемчужина», две торговые палатки и детская игровая площадка. Сумма причиненного ущерба составила свыше 36,6 млн рублей.
Суд квалифицировал действия женщины как умышленное уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога, что повлекло причинение значительного ущерба. В содеянном она созналась. Рассматривая дело, суд учел явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие судимости и положительную характеристику. Также феодосийка добровольно пожертвовала 5 тысяч рублей одной из потерпевших для возмещения имущественного ущерба.
«Суд пришел к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания и применил положения статьи 73 УК РФ – наказание в виде лишения свободы считать условным с двухгодичным испытательным сроком, в течение которого виновная должна своим поведением доказать свое исправление. Кроме того, суд обязал подсудимую выплатить потерпевшим оставшуюся часть материального ущерба», – уточнили в суде.
Приговор в законную силу не вступил.
В конце октября 2020 года в Феодосии сгорело несколько заведений общепита, магазин и торговые павильоны.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Экс-проректору Севастопольского университета дали шесть лет колонии за взятку. Бывшего проректора Севастопольского государственного университета осудили за получение взяток на сумму 5,5 млн рублей.
В Крыму будут выяснять стал ли причиной смерти пенсионера неработающий лифт. Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю организовал проверку по факту смерти пожилого жителя Керчи.
Четыре человека пытались попасть в Крым с поддельными ПЦР-тестами. Четверо граждан Украины 26 мая пытались перейти в Крым из Херсонской области через КПВВ «Чонгар», используя при этом поддельные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.
Жительница Керчи предстанет перед судом за незаконную продажу черной икры. В декабре прошлого года керчанка приобрела более 0,5 кг икры рыбы вида «Русский осетр», которую в дальнейшем продала в рыбном корпусе центрального рынка города.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 28 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.
Когда прогреется вода в Черном море у берегов Крыма
В начале лета не стоит ожидать резкого потепления морской воды у берегов Крыма.
Экс-проректору Севастопольского университета дали шесть лет колонии за взятку
Бывшего проректора Севастопольского государственного университета осудили за получение взяток на сумму 5,5 млн рублей.
На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой
Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.
вчера
Крымский чиновник проспал видеоселектор Аксенова в шкафу
Пользователи соцсетей активно обсуждают появление человека из шкафа в кабинете министра транспорта Крыма Евгения Исакова.