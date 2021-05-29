Крымчанка получила условное за поджог с ущербом в 36 млн рублей

Феодосийский городской суд вынес приговор в отношении 37-летней местной жительницы, устроившей в городе крупный пожар осенью прошлого года.

Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно и обязали возместить причиненный ущерб, сообщили в пресс-службе суда.

«Согласно установленным судом обстоятельствам, октябрьской ночью 2020 года жительница города, вспомнив о конфликте между ней и работниками кафе «Эмир», произошедшем четыре года назад, подожгла штору на веранде закрытого к тому времени заведения», – сообщили в суде.

Огонь распространился на соседние объекты и в итоге пожаром было уничтожено восемь объектов. Помимо кафе «Эмир», сгорели кафе «Сан Риоль», «Арарат», «Шашлычная №1», магазин «Жемчужина», две торговые палатки и детская игровая площадка. Сумма причиненного ущерба составила свыше 36,6 млн рублей.

Суд квалифицировал действия женщины как умышленное уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога, что повлекло причинение значительного ущерба. В содеянном она созналась. Рассматривая дело, суд учел явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие судимости и положительную характеристику. Также феодосийка добровольно пожертвовала 5 тысяч рублей одной из потерпевших для возмещения имущественного ущерба.

«Суд пришел к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания и применил положения статьи 73 УК РФ – наказание в виде лишения свободы считать условным с двухгодичным испытательным сроком, в течение которого виновная должна своим поведением доказать свое исправление. Кроме того, суд обязал подсудимую выплатить потерпевшим оставшуюся часть материального ущерба», – уточнили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

В конце октября 2020 года в Феодосии сгорело несколько заведений общепита, магазин и торговые павильоны.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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