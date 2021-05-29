Крымчанам пообещали распродать землю под Симферополем по льготной цене

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В селе Родниковом Симферопольского района уже сформирован участок площадью более 100 га, где крымчане смогут приобрести по льготной цене (25% от стоимости) земельный участок с коммуникациями и подъездными путями.

Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил заместитель Председателя Совета Министров Республики Крым Евгений Кабанов.

«Единственное условие – возведение дома в течение пяти лет. Уверен, что эти мероприятия приведут к стабилизации цен и дадут рынку новое качественное предложение жилья», — отметил вице-премьер.

Он также анонсировал реализацию ряда других федеральных и региональных программ, связанных со стимулированием жилищного строительства, в том числе для льготников.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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