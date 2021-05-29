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Крымчанам пообещали распродать землю под Симферополем по льготной цене
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В селе Родниковом Симферопольского района уже сформирован участок площадью более 100 га, где крымчане смогут приобрести по льготной цене (25% от стоимости) земельный участок с коммуникациями и подъездными путями.
Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил заместитель Председателя Совета Министров Республики Крым Евгений Кабанов.
«Единственное условие – возведение дома в течение пяти лет. Уверен, что эти мероприятия приведут к стабилизации цен и дадут рынку новое качественное предложение жилья», — отметил вице-премьер.
Он также анонсировал реализацию ряда других федеральных и региональных программ, связанных со стимулированием жилищного строительства, в том числе для льготников.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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