Общество
Когда прогреется вода в Черном море у берегов Крыма
фото © zen.yandex.ru
В начале лета не стоит ожидать резкого потепления морской воды у берегов Крыма.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
«Сейчас температура воды в море варьируется от 16 до 17 градусов, она еще не достигла кондиции. По моим ощущениям это должно быть как минимум +18…+19 градусов. В начале календарного лета мы все-таки подберемся к отметке +18, но под большим вопросом. Сдвижка купального сезона все же произойдет. Причем это случится на большей части европейской России», - отметил он.
Кроме того, Тишковец рассказал, что невысокая температура сохранится и в целом на полуострове.
«Если смотреть долгосрочный прогноз погоды на июнь, то юг будет находиться в зоне небольшой прохлады. Отклонения от нормы будут не аномальными, но они будут – примерно на 0,5-1,5 градуса. Осадки будут превышать норму на севере Крыма на 20-30%. Похолодание придется на первую половину месяца, после чего произойдет перелом, и к концу месяца все вернется на круги своя», - заключил эксперт.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Когда прогреется вода в Черном море у берегов Крыма
В начале лета не стоит ожидать резкого потепления морской воды у берегов Крыма.
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