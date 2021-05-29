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Когда прогреется вода в Черном море у берегов Крыма

08:27 суббота, 29 мая 2021
Когда прогреется вода в Черном море у берегов Крыма

фото © zen.yandex.ru

В начале лета не стоит ожидать резкого потепления морской воды у берегов Крыма.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Сейчас температура воды в море варьируется от 16 до 17 градусов, она еще не достигла кондиции. По моим ощущениям это должно быть как минимум +18…+19 градусов. В начале календарного лета мы все-таки подберемся к отметке +18, но под большим вопросом. Сдвижка купального сезона все же произойдет. Причем это случится на большей части европейской России», - отметил он.

Кроме того, Тишковец рассказал, что невысокая температура сохранится и в целом на полуострове.

«Если смотреть долгосрочный прогноз погоды на июнь, то юг будет находиться в зоне небольшой прохлады. Отклонения от нормы будут не аномальными, но они будут – примерно на 0,5-1,5 градуса. Осадки будут превышать норму на севере Крыма на 20-30%. Похолодание придется на первую половину месяца, после чего произойдет перелом, и к концу месяца все вернется на круги своя», - заключил эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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