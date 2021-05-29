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Какой сегодня праздник 29 мая
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Сегодня, 29 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине
Фото Пикабу
День работников издательств, полиграфии и книгораспространения отмечается в Украине ежегодно в последнюю субботу мая, согласно Указу Президента №563/99 от 25 мая 1999 года, и является национальным профессиональным праздником работников так или иначе связанных с книгопечатанием.
Первой украинской типографией можно считать краковскую типографию Швайпольта Фиоля, в которой в 1491 году появились первые книги, напечатанные кириллицей. Типография Фиоля издавала книги для Украины и смежных стран, она начала издание книг на кириллице в той форме, которую продолжили типографии на Украине.
Первую типографию на украинских землях учредил во Львове Иван Федоров-Федорович. Она действовала на протяжении 1573-1575 годов, а первой изданной здесь книгой стало второе издание «Апостола» в 1574 году.
День военного автомобилиста Вооруженных сил России
Фото vpk.name
Ежегодно 29 мая Вооруженные силы РФ отмечают День военного автомобилиста, учрежденный приказом Министра обороны РФ №100 от 24 февраля 2000 года.
Надо сказать, что это профессиональный праздник не только военнослужащих Автомобильных войск Российской Федерации, но и всех военных, кто по долгу службы управляет каким-либо транспортным средством.
Дата для праздника выбрана не случайно. В этот день в 1910 году в Санкт-Петербурге была образована первая Учебная автомобильная рота. Основной задачей роты стала подготовка специалистов для автомобильных частей русской армии. За короткий срок она фактически превратилась в центр автотехнического обеспечения войск российской армии и явилась прообразом всей будущей организации автомобильной службы и системы автотехнического обеспечения Вооруженных Сил РФ.
Федор Житник
Народный праздник «Федор Житник» отмечается 29 мая (по старому стилю - 16 мая). По церковному календарю в этот день почитают память преподобного Феодора Освященного, игумена. Другие названия праздника: «Федор», «День Федора Житника». Житником день прозвали за то, что он считался последним благоприятным днем для посева жита - хлебных злаков ячмени, пшеницы, ржи и овса.
Также сегодня, 29 мая, отмечают такие праздники:
- Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day)
- День ветеранов таможенной службы (День советского таможенника)
- Международный день миротворцев ООН (International Day of United Nations Peacekeepers)
- День памяти преподобного Феодора Освященного
- День взятия Стамбула в Турции
- День топографической службы ВС Украины
- День гадания на ромашках
- День табачного дыма
- День конца средневековья (End of the Middle Ages Day)
- Всемирный день рассеянного склероза (World Multiple Sclerosis Day)
- День бисквита (National Biscuit Day) в США
- День петуха с вином (National Coq Au Vin Day) в США
- День матери на Доминикане
- День чернильного орешка (Oak Apple Day) в Великобритании
- День скрепки (National Paperclip Day) в США
Сегодня именины празднуют: Петр, Николай, Ефим, Федор, Георгий, Модест, Александр, Ефрем, Лаврентий, Аркадий, Касьян, Авдиес, Вит, Крискентия, Муза.
Что происходило 29 мая в прошлые годы
1108 - состоялась битва при Уклесе между войсками кастильцев и альморавидами.
1453 - турецкая армия под начальством султана Мехмеда II захватывает Константинополь.
1630 - Поляки запретили украинским казакам морские походы на турок.
1860 - купец, меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала в 8 186 рублей просил употребить «на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей».
1900 - компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор» (позднее так станут называть все эскалаторы).
1916 - утвержден официальный флаг президента США.
1919 - наблюдения полного затмения Солнца, проведенные Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили теорию относительности Альберта Эйнштейна.
1922 - верховный суд США постановил, что бейсбол является спортом, а не бизнесом, а потому не подпадает под действие антимонопольного законодательства.
1947 - индийское учредительное собрание запретило касту «неприкасаемых».
1959 - верховный суд США признал незаконным решение властей штата Луизиана о запрете боксерских поединков между представителями разных рас.
1965 - основан Донецкий национальный университет.
1969 - в аргентинской Кордове вспыхивает восстание против диктатуры.
1970 - компания Гудзонова залива (старейшая в мире фирма из ныне действующих) перенесла свою штаб-квартиру из Англии в Канаду.
1988 - начало визита президента США Рональда Рейгана в CCCP.
2005 - на референдуме во Франции большинство проголосовало против Европейской конституции.
2009 - Президент США объявил о создании в Белом доме отдела по кибербезопасности, во главе с «киберцарем».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 мая. Какие праздники будут завтра?
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