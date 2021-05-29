Какой сегодня праздник 29 мая

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Сегодня, 29 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине

Фото Пикабу

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения отмечается в Украине ежегодно в последнюю субботу мая, согласно Указу Президента №563/99 от 25 мая 1999 года, и является национальным профессиональным праздником работников так или иначе связанных с книгопечатанием.

Первой украинской типографией можно считать краковскую типографию Швайпольта Фиоля, в которой в 1491 году появились первые книги, напечатанные кириллицей. Типография Фиоля издавала книги для Украины и смежных стран, она начала издание книг на кириллице в той форме, которую продолжили типографии на Украине.

Первую типографию на украинских землях учредил во Львове Иван Федоров-Федорович. Она действовала на протяжении 1573-1575 годов, а первой изданной здесь книгой стало второе издание «Апостола» в 1574 году.

День военного автомобилиста Вооруженных сил России

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Ежегодно 29 мая Вооруженные силы РФ отмечают День военного автомобилиста, учрежденный приказом Министра обороны РФ №100 от 24 февраля 2000 года.

Надо сказать, что это профессиональный праздник не только военнослужащих Автомобильных войск Российской Федерации, но и всех военных, кто по долгу службы управляет каким-либо транспортным средством.

Дата для праздника выбрана не случайно. В этот день в 1910 году в Санкт-Петербурге была образована первая Учебная автомобильная рота. Основной задачей роты стала подготовка специалистов для автомобильных частей русской армии. За короткий срок она фактически превратилась в центр автотехнического обеспечения войск российской армии и явилась прообразом всей будущей организации автомобильной службы и системы автотехнического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

Федор Житник

Народный праздник «Федор Житник» отмечается 29 мая (по старому стилю - 16 мая). По церковному календарю в этот день почитают память преподобного Феодора Освященного, игумена. Другие названия праздника: «Федор», «День Федора Житника». Житником день прозвали за то, что он считался последним благоприятным днем для посева жита - хлебных злаков ячмени, пшеницы, ржи и овса.

Также сегодня, 29 мая, отмечают такие праздники:

- Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day)

- День ветеранов таможенной службы (День советского таможенника)

- Международный день миротворцев ООН (International Day of United Nations Peacekeepers)

- День памяти преподобного Феодора Освященного

- День взятия Стамбула в Турции

- День топографической службы ВС Украины

- День гадания на ромашках

- День табачного дыма

- День конца средневековья (End of the Middle Ages Day)

- Всемирный день рассеянного склероза (World Multiple Sclerosis Day)

- День бисквита (National Biscuit Day) в США

- День петуха с вином (National Coq Au Vin Day) в США

- День матери на Доминикане

- День чернильного орешка (Oak Apple Day) в Великобритании

- День скрепки (National Paperclip Day) в США

Сегодня именины празднуют: Петр, Николай, Ефим, Федор, Георгий, Модест, Александр, Ефрем, Лаврентий, Аркадий, Касьян, Авдиес, Вит, Крискентия, Муза.

Что происходило 29 мая в прошлые годы

1108 - состоялась битва при Уклесе между войсками кастильцев и альморавидами.

1453 - турецкая армия под начальством султана Мехмеда II захватывает Константинополь.

1630 - Поляки запретили украинским казакам морские походы на турок.

1860 - купец, меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала в 8 186 рублей просил употребить «на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей».

1900 - компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор» (позднее так станут называть все эскалаторы).

1916 - утвержден официальный флаг президента США.

1919 - наблюдения полного затмения Солнца, проведенные Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили теорию относительности Альберта Эйнштейна.

1922 - верховный суд США постановил, что бейсбол является спортом, а не бизнесом, а потому не подпадает под действие антимонопольного законодательства.

1947 - индийское учредительное собрание запретило касту «неприкасаемых».

1959 - верховный суд США признал незаконным решение властей штата Луизиана о запрете боксерских поединков между представителями разных рас.

1965 - основан Донецкий национальный университет.

1969 - в аргентинской Кордове вспыхивает восстание против диктатуры.

1970 - компания Гудзонова залива (старейшая в мире фирма из ныне действующих) перенесла свою штаб-квартиру из Англии в Канаду.

1988 - начало визита президента США Рональда Рейгана в CCCP.

2005 - на референдуме во Франции большинство проголосовало против Европейской конституции.

2009 - Президент США объявил о создании в Белом доме отдела по кибербезопасности, во главе с «киберцарем».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 мая. Какие праздники будут завтра?

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