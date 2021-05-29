Общество
Кадеты исполнят классические танцы на набережной Ялты
Второй Александровский бал кадет пройдет на набережной Ялты при поддержке администрации города в рамках Международного дня защиты детей.
Об этом сообщила президент НОО «Наследники России», выступившей организатором мероприятия, Анна Корякова.
«В районе круглого фонтана, в сопровождении Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии с 17.30 кадеты Ялтинской средней школы №11 будут исполнять классические танцы XIX века», – рассказала она.
По словам организаторов, ярким событием открытия мероприятия с участием представителей городов Крыма обещает стать знаменная группа и шествие кадет, а кроме того прозвучат видеоприветствия кадет различных регионов России.
Корякова также обратила внимание, что в завершение бала будут выбраны его Принц и Принцесса, а кульминацией события станет серебряная дискотека и шоу-программа от школы-студии Аллы Духовой «Тодес».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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