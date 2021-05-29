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Общество

Гроза в Симферополе повалила деревья и превратила улицы в реки

Гроза в Симферополе повалила деревья и превратила улицы в реки

фото © Крыминформ

Непродолжительная, но сильная гроза обрушилась на Симферополь. Непогода повалила несколько деревьев и стала причиной затопления целых микрорайонов. Легковые автомобили уходили под воду наполовину.

«На улице Караимской в Симферополе после ливня просел асфальт», – сообщили симферопольцы в @CrimeaReporterBot в Telegram.

«Симферополь, центр: ливень, мелкий град. Видимость нулевая», – поделились подписчики одного из симферопольских телеграм-каналов.

Пользователи соцсетей также отметили, что сильный ливень с градом прошел практически во всех районах Симферополя и в пригородных населенных пунктах. Очевидцы активно делились фото и видео с последствиями непогоды. «Ракетная вся залита. Автобусы стоят. Легковые наполовину в воде», – сообщили горожане.

Во время дождя затопило крупнейший в крымской столице торговый центр. «Меганом. Заливает уже внутрь ТЦ», «В Меганоме вода. Заливает внутрь ТЦ с парковки», – рассказали очевидцы.

Кроме того, натиск непогоды не выдержали несколько деревьев. Из-за одного из них, оказалась частично заблокирована проезжая часть по улице Ленина. Видео этого происшествия в @CrimeaReporterBot прислали очевидцы.  Еще одно дерево упало прямо на автомобили в районе рынка «Привоз», перегородив проезжую часть.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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