Гроза в Симферополе повалила деревья и превратила улицы в реки

фото © Крыминформ

Непродолжительная, но сильная гроза обрушилась на Симферополь. Непогода повалила несколько деревьев и стала причиной затопления целых микрорайонов. Легковые автомобили уходили под воду наполовину.

«На улице Караимской в Симферополе после ливня просел асфальт», – сообщили симферопольцы в @CrimeaReporterBot в Telegram.

«Симферополь, центр: ливень, мелкий град. Видимость нулевая», – поделились подписчики одного из симферопольских телеграм-каналов.

Пользователи соцсетей также отметили, что сильный ливень с градом прошел практически во всех районах Симферополя и в пригородных населенных пунктах. Очевидцы активно делились фото и видео с последствиями непогоды. «Ракетная вся залита. Автобусы стоят. Легковые наполовину в воде», – сообщили горожане.

Во время дождя затопило крупнейший в крымской столице торговый центр. «Меганом. Заливает уже внутрь ТЦ», «В Меганоме вода. Заливает внутрь ТЦ с парковки», – рассказали очевидцы.

Кроме того, натиск непогоды не выдержали несколько деревьев. Из-за одного из них, оказалась частично заблокирована проезжая часть по улице Ленина. Видео этого происшествия в @CrimeaReporterBot прислали очевидцы. Еще одно дерево упало прямо на автомобили в районе рынка «Привоз», перегородив проезжую часть.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 29 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 29 мая.

Ливни и крупный град: в Крыму объявили штормовое предупреждение. В ближайшие выходные в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 28 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 28 мая.

Лето в Крыму начнется с дождей и гроз. Осадки и грозы ожидаются в Крыму 28 и 29 мая. Прохладная и дождливая погода сохранится на полуострове и в первые дни лета.