Жительница Керчи предстанет перед судом за незаконную продажу черной икры

В декабре прошлого года керчанка приобрела более 0,5 кг икры рыбы вида «Русский осетр», которую в дальнейшем продала в рыбном корпусе центрального рынка города.

Выручка злоумышленницы составила свыше 20 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Прокуратуры Республики Крым.

Теперь женщине предстоит отвечать перед судом по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконное хранение и продажа производных особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Студент осужден в Крыму за неоднократное пьяное вождение. Кировский районный суд признал крымского студента виновным в нескольких фактах управления транспортным средством в состоянии опьянения.

В Крыму снесут лагерь туристов. В Крыму на мысе Фиолент снесут стихийный лагерь туристов, который был обнаружен в ходе рейда.

Суд отказал бывшему керченскому депутату. Бывший керченский депутат Константин Ерманов получил отказ Керченского городского суда в удовлетворении иска, которым он требовал признать незаконным решение сессии городского совета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

К детским лагерям в Крыму прикрепят участковых и наряды полиции. В Крыму завершены проверки готовности детских оздоровительных учреждений к началу летнего сезона. Особое внимание уделили правилам безопасности.