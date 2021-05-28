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Происшествия

Жительница Керчи предстанет перед судом за незаконную продажу черной икры

13:00 пятница, 28 мая 2021
Керчь

В декабре прошлого года керчанка приобрела более 0,5 кг икры рыбы вида «Русский осетр», которую в дальнейшем продала в рыбном корпусе центрального рынка города.

Выручка злоумышленницы составила свыше 20 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Прокуратуры Республики Крым.

Теперь женщине предстоит отвечать перед судом по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконное хранение и продажа производных особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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