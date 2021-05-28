Происшествия
Житель Евпатории получил два года колонии за избиение матери
Ранее судимого 34-летнего жителя Евпатории, избившего свою пожилую мать в состоянии опьянения, суд приговорил 1 году 11 месяцам лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
«Ранее мужчина уже был осужден за совершение грабежа в составе группы лиц. Отбывать новое наказание он будет в исправительной колонии общего режима», -уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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