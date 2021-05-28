Происшествия
Воры утащили стол и лавки с территории севастопольской Диорамы
Неизвестные украли стол и лавочки, стоящие у кофе-палатки рядом с Диорамой на Сапун-горе в Севастополе.
Эта площадка является частью Севастопольского военно-исторического музея-заповедника (ранее – Музей обороны и освобождения города).
Пропажу обнаружили утром 25 мая и сообщили об этом в полицию. Поскольку уличная мебель была не металлической, а деревянной, версия «на металлолом» не рассматривается.
Напомним, сейчас идет второй этап благоустройства музейной территории на Сапун-горе, однако украденные стол и лавочки не были новыми, установленными в рамках благоустройства.
В тексте использованы материалы: Форпост
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