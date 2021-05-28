Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +25
море +16

Происшествия

Воры утащили стол и лавки с территории севастопольской Диорамы

Неизвестные украли стол и лавочки, стоящие у кофе-палатки рядом с Диорамой на Сапун-горе в Севастополе.

Эта площадка является частью Севастопольского военно-исторического музея-заповедника (ранее – Музей обороны и освобождения города).

Пропажу обнаружили утром 25 мая и сообщили об этом в полицию. Поскольку уличная мебель была не металлической, а деревянной, версия «на металлолом» не рассматривается.

Напомним, сейчас идет второй этап благоустройства музейной территории на Сапун-горе, однако украденные стол и лавочки не были новыми, установленными в рамках благоустройства.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин стрелял по соседям из пневматического пистолета. Житель села Марфовка Ленинского района осужден на 2,5 года за совершение ряда преступлений.

В Севастополе задержан местный житель, который угрожал расправой квартиранту. Застолье двух мужчин закончилось угрозами и возбуждением уголовного дела.

В Крыму двое мужчин ограбили случайную собутыльницу. В Симферополе задержали двоих мужчин, ограбивших 59-летнюю женщину.

Ялтинцу грозит до пяти лет тюрьмы за отцовский «наган» и патроны. Полицейские задержали 31-летнего жителя Ялты по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 28 мая

Какой сегодня праздник 28 мая фото

Сегодня, 28 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Происшествия
Затрясет ли Крым спустя сто лет

Затрясет ли Крым спустя сто лет

Многие уверены, что природные катаклизмы происходят с определенной периодичностью.

Главное за вчера

На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой

Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.

17 часов назад

Власть
Водителей электросамокатов могут обязать носить защиту

Водителей электросамокатов могут обязать носить защиту

Пользователей электросамокатов в России могут обязать использовать при езде защитную амуницию.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации