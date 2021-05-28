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Власти рассказали где в Ялте будут ездить новые автобусы
фото © Российская газета
Новые автобусы со следующей недели выйдут на три городских маршрута в Ялте, об этом сообщили в пресс-службе ялтинской администрации.
Речь идет о маршрутах №102 (Ялта – Алупка), №115 (Ялта – Симеиз) и №132 (Ялта – Алупка). На линии в ближайшее время заступят первые машины, основная же часть транспорта прибудет в город к 5 июля в соответствии с новыми муниципальными контрактами, отметила глава города Янина Павленко.
«Все они – отечественного производства, изготовлены на Павловском заводе. Оборудованы кондиционерами, валидаторами, навигационной системой ГЛОНАСС, приспособлены для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья», - перечислила чиновница.
Кроме того, два новых автобуса такого типа уже сейчас обслуживают маршруты №30 Ялта – водопад Учан-Су и №38 Симеиз – Понизовка. Это решение временное, и автобусы будут ходить на линиях до тех пор, пока на них не заступит победивший в конкурсе и заключивший контракт с администрацией перевозчик.
В связи с расширением автобусного парка предприятие также остро нуждается в новых водителях категории D, отметил первый замгендиректора ГУП РК «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.
«Приглашаем на работу водителей, заработная плата – достойная, 40 тысяч рублей, выплачивается своевременно и без задержек», - сообщил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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