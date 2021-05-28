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Власть

В Ялте неожиданно решили избавиться от «мультяшных» зазывал

12:34 пятница, 28 мая 2021
Ялта
В Ялте неожиданно решили избавиться от «мультяшных» зазывал

фото © crimea-news.com

Власти Ялты объявили войну незаконным аниматорам, которые в костюмах различных героев мультфильмов и фильмов предлагают отдыхающим сфотографироваться с ними, а после требуют за это деньги.

Об этом говорится на официальной странице администрации города в Facebook.

«На набережной города сотрудниками департамента муниципального контроля регулярно проводятся рейды по пресечению работы незаконных аниматоров. Сперва с ними проводится профилактическая беседа, затем оформляется протокол и накладывается штраф порядка пяти тысяч рублей», - говорится в сообщении.

При этом сотрудникам администрации приходится проводить «контрольную закупку», поскольку аниматоры уже разработали «контрмеры».

«В работе специалисты муниципального контроля используют скрытую камеру и осуществляют «контрольную закупку». Это вызвано тем, что аниматоры мобильны, утверждают, что просто гуляют по набережной, или снимают бутафорские «головы», - отметили в администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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