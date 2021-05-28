В Симферополе затопило целый микрорайон

Микрорайон столицы Крыма в районе симферопольской объездной и одного из крупных торговых центров затопило водой из-за порыва на магистральном водоводе. Происшествие случилось в ночь на пятницу.

Сейчас на месте работают специалисты госпредприятия «Вода Крыма».

«На данный момент определяется характер повреждения. Как только специалисты его выяснят, будет понятно, сколько времени займет ликвидация повреждения», – рассказали в пресс-службе «Воды Крыма».

По информации предприятия, повреждение произошло на водоводе по улице Киевской в районе домов 187-191.

Из-за аварии с 6.00 ограничено водоснабжение в поселке Давыдовка, садовых товариществах «Садовод», «Юбилейный», «Дачник», а также по улице Никанорова, 4.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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