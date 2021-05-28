Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +25
море +16

Власть

В Симферополе затопило целый микрорайон

Микрорайон столицы Крыма в районе симферопольской объездной и одного из крупных торговых центров затопило водой из-за порыва на магистральном водоводе. Происшествие случилось в ночь на пятницу.

Сейчас на месте работают специалисты госпредприятия «Вода Крыма».

«На данный момент определяется характер повреждения. Как только специалисты его выяснят, будет понятно, сколько времени займет ликвидация повреждения», – рассказали в пресс-службе «Воды Крыма».

По информации предприятия, повреждение произошло на водоводе по улице Киевской в районе домов 187-191.

Из-за аварии с 6.00 ограничено водоснабжение в поселке Давыдовка, садовых товариществах «Садовод», «Юбилейный», «Дачник», а также по улице Никанорова, 4.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно, почему в Симферополе автобусную остановку перекрыли забором. Жители крымской столицы в социальных сетях обратили внимание на нелогичное расположение остановки общественного транспорта на площади Куйбышева: строители сначала установили «умную» остановку, а затем перекрыли ее забором.

Полное слияние: ялтинский водоканал станет частью «Воды Крыма». До конца года ялтинский водоканал перестанет быть самостоятельным предприятием и будет реорганизован в один из филиалов ГУП РК «Вода Крыма».

В Севастополе выявили нарушения при снабжении жителей питьевой водой. В Орлиновском муниципальном округе Севастополя выявлены нарушения при снабжении жителей села Ново-Бобровка питьевой водой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Власти Ялты изъяли в пунктах проката 350 самокатов. Все точки проката электросамокатов в Ялте действуют незаконно.

Общество
Ливни и крупный град: в Крыму объявили штормовое предупреждение

Ливни и крупный град: в Крыму объявили штормовое предупреждение

В ближайшие выходные в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 28 мая

Какой сегодня праздник 28 мая фото

Сегодня, 28 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Полное слияние: ялтинский водоканал станет частью «Воды Крыма»

Полное слияние: ялтинский водоканал станет частью «Воды Крыма»

До конца года ялтинский водоканал перестанет быть самостоятельным предприятием и будет реорганизован в один из филиалов ГУП РК «Вода Крыма».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации