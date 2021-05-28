В Симферополе отец поколотил палкой пьяного сына и получил уголовное дело

В симферопольскую полицию поступило сообщение из больницы скорой медицинской помощи о том, что к ним поступил 22-летний парень с черепно-мозговой травмой, и множественными телесными повреждениями.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Вскоре оперативники задержали задержали 57-летнего отца потерпевшего.Мужчина признался, что сын пришел пьяным домой под утро и привел с собой неизвестную девушку. Отец начал выгонять нежданную гостью после чего произошел скандал, который закончился избиением сына палкой.

В связи с тем, что подозреваемый осуществляет уход за женой-инвалидом, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ее санкции предусматривают до десяти лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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