В Севастополе полиция ищет столкнувшего на ступеньках пожилую женщину

Жительница Севастополя 84 лет пострадала от рук неизвестного мужчины в одном из магазинов на Корабельной стороне города.

Инцидент, в результате которого пожилая женщина сломала ногу, произошел больше месяца назад, но виновник этих событий пока не найден и не понес наказания.

О неприятном происшествии в группе «Черный список Севастополь» первой сообщила небезразличная жительница города. В начале мая женщина оказалась в стационаре травматологического отделения Первой городской больницы и столкнулась там с ситуацией, которая поразила ее до глубины души.

По словам автора публикации, в коридоре медицинского учреждения за шторкой находилась пожилая женщина со сломанной ногой. Травму она получила из-за мужчины, толкнувшего ее в магазине 23 апреля. Женщина отметила, что бабушка была тихая, интеллигентная и ни на что не жаловалась. Сотрудники медицинского учреждения обеспечивали ей максимально возможный уход.

«Причина моего обращения в другом: негодяй, который совершил это преступление публично и открыто, свободно живет в нашем городе, безнаказанно передвигается и существует. Продавец этого магазина знает его по имени, а поэтому его надо найти и привлечь к ответственности. Пожилой одинокий человек, который сам за собой ухаживал и сам о себе заботился, обездвижен. В ее возрасте это трагедия», – подчеркнула автор записи.

Описанная история вызвала бурную реакцию читателей: пользователи в комментариях призывали распространять эту запись, сообщить о происшествии губернатору, правоохранителям. Одна из участниц сообщества отметила, что лично была очевидицей описанного инцидента.

«Если не ошибаюсь, то этот случай произошел на Малаховом кургане. Пьяный мужик толкнул бабушку на ступеньках, когда она выходила из бывшего магазина «Камо», и свалил. Упала она аж к дверям магазина. Мы были там, когда уже скорая стояла, муж помогал грузить ее. Очень печально», – написала девушка.

В комментарии заместитель начальника пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа сообщила, что описанный инцидент произошел 23 апреля 2021 года в районе 15:30.

«По данному факту отделом дознания ОМВД России по Нахимовскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности – прим.), проводятся мероприятия, направленные на установление лица и его местонахождения, совершившего противоправное деяние для привлечения к уголовной ответственности», – подчеркнула представитель МВД.

В тексте использованы материалы: Форпост

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