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Происшествия

В Севастополе на человек упал тополь

Тополь упал сегодня на мужчину на Северной стороне Севастополя.

Как сообщили в департаменте здравоохранения города, пострадавший госпитализирован, передает «Новый Севастополь». 

«Пациент госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь», – сообщили в ведомстве.

Видео с места происшествия опубликовано в социальных сетях. На кадрах запечатлен момент прибытия экипажа скорой медицинской помощи, которую вызвали очевидцы.

Автор видео сообщил, что человек сидел на лавочке под деревом. Также автор указал, что рядом с местом инцидента находится еще один аварийный тополь.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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