Происшествия
В Крыму вырубили краснокнижные деревья в заказнике
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту вырубки краснокнижных деревьев при проведении раскопок снарядов и останков солдат на территории государственного природного заказника регионального значения «Осовинская степь».
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Нарушение выявили работники Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры.
«В ходе проверки выявлены факты незаконного сноса зеленых насаждений. По предварительным данным, ущерб причиненный вырубкой 20 краснокнижных деревьев и кустарников, составил порядка 180 тыс. рублей», – говорится в сообщении.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере).
Нарушителям грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы с крупным штрафом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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