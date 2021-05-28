В Крыму вырубили краснокнижные деревья в заказнике

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту вырубки краснокнижных деревьев при проведении раскопок снарядов и останков солдат на территории государственного природного заказника регионального значения «Осовинская степь».

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Нарушение выявили работники Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«В ходе проверки выявлены факты незаконного сноса зеленых насаждений. По предварительным данным, ущерб причиненный вырубкой 20 краснокнижных деревьев и кустарников, составил порядка 180 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере).

Нарушителям грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы с крупным штрафом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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