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Коронавирус в Крыму

В Крыму продлили ограничения на работу развлекательных заведений

17:16 пятница, 28 мая 2021
В Крыму продлили ограничения на работу развлекательных заведений

фото © Новости Крыма

Ограничения на работу развлекательных центров, театров и кинотеатров, введенные для недопущения распространения коронавируса, продлили в Крыму до 1 июля.

Об этом сказано в поправках в указ главы Крыма о введении на территории республики режима повышенной готовности.

«Слова «по 1 июня 2021 года» заменить словами «по 1 июля 2021 года», – сказано в тексте документа.

Продлен запрет на работу хостелов в республике, а также развлекательных и детских центров в выходные и праздничные дни. На месяц продлевается ограничение количества зрителей в театрах и кинотеатрах в 75%, а также на количество участников экскурсионных групп.

Этот пакет ограничений действует с 1 марта.

Всего на сегодняшний день в Крыму коронавирус подтвержден у 43 191 человека. Выздоровевших за весь период – 40 319 человек, скончалися 1 341 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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