Общество
В Крыму плавающие крысы потеснили уток и рыбок
фото © Сергей Киселёв (Крымоустройство|Facebook)
У крымчан появилось необычное развлечение: теперь они могут наблюдать не только за рыбами и водоплавающими птицами, но и крысами, обитающими в главной реке Крыма — Салгире.
«Раньше деток водили на Салгир посмотреть на уточек, рыбок, черепах, а сейчас у них в самом бойком месте у Екатерининского сада новое развлечение», — сообщил крымчанин Сергей Киселев в группе «Крымоустройство» соцсети Facebook.
В комментариях симферопольцы подтвердили, что дети и вправду охотно наблюдают за поселившимися у реки крысами. Более того, грызуны вызывают у детворы восторг.
«Утки и рыбки — обычное дело, а вот увидеть, как крыса быстро-быстро переплывает реку и потом шустро ныряет в свою нору под корнями ивы — вот это у детей был восторг», — пишут крымчане.
Как выяснилось, крысы давно поселились у берегов Салгира. Также здесь можно встретить их сородичей — ондатр, или мускусных крыс. Иногда даже встречаются нутрии, правда, последние в основном — одичавшие беглецы из частных хозяйств, рассказал доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского Сергей Леонов.
Ученый отмечает, что наличие крыс не говорит о загрязнении водоема. При этом они представляют опасность как распространители и переносчики разных заболеваний, если с ними контактировать.
В тексте использованы материалы: Форпост
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