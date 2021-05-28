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В Крыму осудили белоруса за попытку контрабанды марихуаны

14:22 пятница, 28 мая 2021

Черноморский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина Республики Белоруссия за покушение на контрабанду крупной партии наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По информации ведомства, житель Минска в сентябре 2020 года, находясь в Оленевке, приобрел пакет марихуаны общей массой 400 граммов.

«Злоумышленник спрятал наркотики в салоне своего автомобиля «Фольксваген Транспортер», на котором в ночь на 29 сентября прошлого года выехал из Черноморского района, намереваясь в дальнейшем пересечь государственную границу Российской Федерации и Республики Беларусь, - пояснили в пресс-службе прокуратуры. – Действия подсудимого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, наркотическое средство было изъято».

В результате суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотиков в крупном размере и покушении на их контрабанду.

Приговор составил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, но пока не вступил в законную силу, подчеркнули в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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