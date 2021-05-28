Общество
В Крыму ищут опекуна для особенного дельфина
Афалин, азовок и белобочек, которые обитают у берегов Крымского полуострова оберегают сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».
Энтузиасты делают все, что в их силах, чтобы помочь попавшим в беду китобразным. Недавно в поле зрения зоозащитников попала не совсем обычная афалина, живущая в акватории Судака.
— У нее искривлен позвоночник. Дельфин чувствует себя нормально — активно плавает, не истощен, а значит, хорошо питается, но патология может усугубиться, — сообщили в Центре, отметив, что, к сожалению, неблагополучных китообразных, к которым можно отнести больных, травмированных, с кусками рыболовной лески, врезанной в тело и так далее, довольно много.
Состояние здоровья таких млекопитающих необходимо постоянно мониторить, но опекать дельфинов можно только в их родной стихии обитания, — пишет КП-Крым.
— Это одна из основных причин, почему регулярные выходы в море необходимы, чтобы быть в курсе и суметь вовремя помочь, — подчеркивают сотрудники Центра. — Что еще мы делаем на этих выходах? Получаем данные о распределении, использовании среды обитания, перемещениях, состоянии здоровья, социальной организации и поведении черноморских дельфинов. Осуществляем уникальные подводные съемки, помогающие лучше понять их, следим за пополнением и убылью членов групп, идентифицируем отдельных особей и следим за их жизнью.
Но у волонтеров нет ни яхты, ни хорошей моторной лодки, чтобы вести такую важную работу. А хозяева катеров, которые волонтеры в прошлые сезоны арендовали в Новом Свете, в два раза повысили цены на свои услуги.
— Мы пока не обладаем такими ресурсами и попали в затруднительное положение, и просим вашей помощи. Если у вас есть катер в Крыму (приоритетный район — Судакский) и вы готовы предоставить свои услуги за приемлемую цену или безвозмездно, пожалуйста, напишите нам в сообщения паблика или на почту sereneseadolphins@gmail.com, — обращаются к неравнодушным зоозащитники.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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