В Крыму ищут опекуна для особенного дельфина

Афалин, азовок и белобочек, которые обитают у берегов Крымского полуострова оберегают сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Энтузиасты делают все, что в их силах, чтобы помочь попавшим в беду китобразным. Недавно в поле зрения зоозащитников попала не совсем обычная афалина, живущая в акватории Судака.

— У нее искривлен позвоночник. Дельфин чувствует себя нормально — активно плавает, не истощен, а значит, хорошо питается, но патология может усугубиться, — сообщили в Центре, отметив, что, к сожалению, неблагополучных китообразных, к которым можно отнести больных, травмированных, с кусками рыболовной лески, врезанной в тело и так далее, довольно много.

Состояние здоровья таких млекопитающих необходимо постоянно мониторить, но опекать дельфинов можно только в их родной стихии обитания, — пишет КП-Крым.

— Это одна из основных причин, почему регулярные выходы в море необходимы, чтобы быть в курсе и суметь вовремя помочь, — подчеркивают сотрудники Центра. — Что еще мы делаем на этих выходах? Получаем данные о распределении, использовании среды обитания, перемещениях, состоянии здоровья, социальной организации и поведении черноморских дельфинов. Осуществляем уникальные подводные съемки, помогающие лучше понять их, следим за пополнением и убылью членов групп, идентифицируем отдельных особей и следим за их жизнью.

Но у волонтеров нет ни яхты, ни хорошей моторной лодки, чтобы вести такую важную работу. А хозяева катеров, которые волонтеры в прошлые сезоны арендовали в Новом Свете, в два раза повысили цены на свои услуги.

— Мы пока не обладаем такими ресурсами и попали в затруднительное положение, и просим вашей помощи. Если у вас есть катер в Крыму (приоритетный район — Судакский) и вы готовы предоставить свои услуги за приемлемую цену или безвозмездно, пожалуйста, напишите нам в сообщения паблика или на почту sereneseadolphins@gmail.com, — обращаются к неравнодушным зоозащитники.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма начали распродавать Воронцовский парк. Власти Крыма начали распродавать известные достопримечательности.

В Севастополе уникальный холм Канробера хотят спасти от квадроциклов. Севастопольские ученые спешат закончить очередное обследование уникального природного комплекса – холма Канробера в Балаклаве, чтобы спасти от необратимого разрушения туристами.

Ученый выдал «сенсационную идею» об уменьшении осадков в Крыму. Изменение антропогенной нагрузки, строительство трасс и благоустройство территорий существенно отразилось на движении воздушных масс над Крымом.

Эколог предостерег от проекта «крымской анталии». Строительство бетонных молов и набережных может негативно отразиться на состоянии экосистемы крымского полуострова, в частности, в прибрежной зоне могут быть уничтожены пляжи и песчаные дюны.