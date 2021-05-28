Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +23
море +16

Происшествия

В Крыму будут выяснять стал ли причиной смерти пенсионера неработающий лифт

15:37 пятница, 28 мая 2021
Керчь

Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю организовал проверку по факту смерти пожилого жителя Керчи.

Пенсионер скончался вчера, по предварительным данным причиной смерти стала атеросклеротическая болезнь сердца.

В социальных сетях жители Керчи сообщают, что в подъезде, где скончался пожилой мужчина, уже давно не работает лифт. Мужчина проживал на 14 этаже, и после того, как поднялся на него пешком, умер.

По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям управляющей компании. Предстоит выяснить, занималась ли она своевременным обслуживанием лифтового оборудования.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жительница Керчи предстанет перед судом за незаконную продажу черной икры. В декабре прошлого года керчанка приобрела более 0,5 кг икры рыбы вида «Русский осетр», которую в дальнейшем продала в рыбном корпусе центрального рынка города.

В Крым не пустили цыплят-бройлеров. На посту ДПС автодороги Новороссийск – Керчь инспектор Южного межрегионального управления Россельхознадзора задержал для досмотра автомобиль, который следовал из Ростова-на-Дону в Республику Крым.

Студент осужден в Крыму за неоднократное пьяное вождение. Кировский районный суд признал крымского студента виновным в нескольких фактах управления транспортным средством в состоянии опьянения.

В Крыму снесут лагерь туристов. В Крыму на мысе Фиолент снесут стихийный лагерь туристов, который был обнаружен в ходе рейда.

Водный кризис
Новое озеро появилось в Симферополе из-за порыва водопровода

Новое озеро появилось в Симферополе из-за порыва водопровода

Авария на сетях водоснабжения лишила часть города воды.

Власть
Крымский чиновник проспал видеоселектор Аксенова в шкафу

Крымский чиновник проспал видеоселектор Аксенова в шкафу

Пользователи соцсетей активно обсуждают появление человека из шкафа в кабинете министра транспорта Крыма Евгения Исакова.

Власть
Начальник склада вооружения МВД в Крыму обвиняется в хищении 150 единиц оружия

Начальник склада вооружения МВД в Крыму обвиняется в хищении 150 единиц оружия

Начальник склада вооружения ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Крым» обвиняется в краже оружия и продаже его знакомым.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации