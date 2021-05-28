В Крыму будут выяснять стал ли причиной смерти пенсионера неработающий лифт

Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю организовал проверку по факту смерти пожилого жителя Керчи.

Пенсионер скончался вчера, по предварительным данным причиной смерти стала атеросклеротическая болезнь сердца.

В социальных сетях жители Керчи сообщают, что в подъезде, где скончался пожилой мужчина, уже давно не работает лифт. Мужчина проживал на 14 этаже, и после того, как поднялся на него пешком, умер.

По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям управляющей компании. Предстоит выяснить, занималась ли она своевременным обслуживанием лифтового оборудования.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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