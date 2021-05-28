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Власть

В Крым не пустили цыплят-бройлеров

09:15 пятница, 28 мая 2021

На посту ДПС автодороги Новороссийск – Керчь инспектор Южного межрегионального управления Россельхознадзора задержал для досмотра автомобиль, который следовал из Ростова-на-Дону в Республику Крым.

В ходе проверки выяснилось, что автомобиль перевозил 200 голов птицы (цыплят-бройлеров) без ветеринарных сопроводительных документов.

В отношении перевозчика составлен протокол об административном нарушении, цыплят отправили обратно.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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