В Крым не пустили цыплят-бройлеров

На посту ДПС автодороги Новороссийск – Керчь инспектор Южного межрегионального управления Россельхознадзора задержал для досмотра автомобиль, который следовал из Ростова-на-Дону в Республику Крым.

В ходе проверки выяснилось, что автомобиль перевозил 200 голов птицы (цыплят-бройлеров) без ветеринарных сопроводительных документов.

В отношении перевозчика составлен протокол об административном нарушении, цыплят отправили обратно.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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