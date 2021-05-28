В Черном море пропала рыба

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Снижение объемов вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне может быть связано с биологическими причинами, а также с переловом.

Такое мнение корреспонденту РИА Новости выразил ихтиолог, кандидат биологических наук, экс- глава управления госконтроля, надзора, охраны и воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства Госкомитета РФ по рыболовству Михаил Куманцов, комментируя сообщение Росрыболовства о снижении уловов в Азово-Черноморском бассейне с начала года сократился на четверть.

«Во-первых, есть циклы, урожайные и неурожайные годы у каждого вида рыб. Существует многолетняя динамика урожайности. Второе – перелов. Конечно, промысел контролируется - есть наука, которая дает точный прогноз , и рыбоохрана, которая контролирует вылов. Но в тоже время большое количество судов траулерного промысла, которое рассчитано на шпрот, они добывают очень много. При этом шпрот является кормовой базой для многих хищников. Кроме того, сейчас существует большое количество мелких рыбопромышленников, которых очень сложно контролировать», - пояснил ученый.

По его словам, тяжелая обстановка по вылову в Азово-Черноморском бассейне складывается уже на протяжении нескольких десятилетий: «Ученые говорят об этом уже давно. Были даже заявления о необходимости закрыть на несколько лет промысел в Азовском море, поскольку Азов это мощнейшее место нагула черноморских рыб», - сказал Куманцов.

Ранее в пятницу в Росрыболовстве заявили о снижении вылова рыбы Азово-Черноморском бассейне вылов рыбы с начала года на 25,5%. В этом году рыбаки поймали 3,78 тыс. тонн. При этом на промысле хамсы добыто 13,51 тыс. тонн, что почти на 5,9 тыс. тонн ниже прошлогодней цифры. Зато тюльки поймали на полтонны больше - 2,14 тыс. тонн. В целом объем добычи рыбы в Азово-Черноморском регионе оказался самым низким в России.

Больше всего выловили рыбы в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне — 1,35 млн тонн и в Северном бассейне — 208,2 тыс. тонн Всего в России, по данным на 25 мая, выловили 1,9 млн тонн рыбы, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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