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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:01 пятница, 28 мая 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © iz.ru

За 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 67 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4435 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 109 человек, выздоровевших за весь период – 40 319 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 26 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.

Новые штаммы коронавируса обнаружили в Крыму. Зафиксированы случаи заражения британским штаммом, а также видами инфекции с мутациями.

Только 10 процентов крымчан получили вакцину от коронавируса. Количество крымчан, прошедших вакцинацию от коронавируса, превысило 210 тысяч человек.

В Ялте обещают открыть передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Все желающие смогут бесплатно привиться от коронавирусной инфекции в передвижном пункте вакцинации в центре Ялты 28 мая.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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