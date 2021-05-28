Власть
Стало известно, почему в Симферополе автобусную остановку перекрыли забором
Жители крымской столицы в социальных сетях обратили внимание на нелогичное расположение остановки общественного транспорта на площади Куйбышева: строители сначала установили «умную» остановку, а затем перекрыли ее забором.
«На данном участке изменен проект организации дорожного движения. Остановка на данном участке не предусмотрена, она будет перемещена в ближайшее время», — сообщили корреспонденту «Крымского информационного агентства» в пресс-службе администрации Симферополя.
«Умную» остановку перенесут ближе к бульвару Франко, где для этого специально оставили разрыв в ограждении.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе выявили нарушения при снабжении жителей питьевой водой. В Орлиновском муниципальном округе Севастополя выявлены нарушения при снабжении жителей села Ново-Бобровка питьевой водой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Власти Ялты изъяли в пунктах проката 350 самокатов. Все точки проката электросамокатов в Ялте действуют незаконно.
Мужчина поднял руками дорожную разметку в Севастополе. Дорожную разметку, расположенную на севастопольских дорогах, оказывается, можно без особых трудов унести с собой.
Ялта отдаст свою воду Алуште. Из-за серьезного дефицита воды в водохранилищах, снабжающих Алушту, водоснабжение города будет стабилизировано за счет запасов Ялты. Их планируют перекидывать с помощью водовода, который в ближайшее время соединит Гурзуф и Партенит.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 28 мая фото
Сегодня, 28 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Затрясет ли Крым спустя сто лет
Многие уверены, что природные катаклизмы происходят с определенной периодичностью.
На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой
Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.
17 часов назад
Лето в Крыму начнется с дождей и гроз
16 часов назад
В Ялте перевозчики снимают транспорт с маршрутов
15 часов назад
Водителей электросамокатов могут обязать носить защиту
Пользователей электросамокатов в России могут обязать использовать при езде защитную амуницию.