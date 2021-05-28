Стало известно, почему в Симферополе автобусную остановку перекрыли забором

Жители крымской столицы в социальных сетях обратили внимание на нелогичное расположение остановки общественного транспорта на площади Куйбышева: строители сначала установили «умную» остановку, а затем перекрыли ее забором.

«На данном участке изменен проект организации дорожного движения. Остановка на данном участке не предусмотрена, она будет перемещена в ближайшее время», — сообщили корреспонденту «Крымского информационного агентства» в пресс-службе администрации Симферополя.

«Умную» остановку перенесут ближе к бульвару Франко, где для этого специально оставили разрыв в ограждении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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