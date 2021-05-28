Происшествия
Пятнадцать крымчан стали жертвами мошеннической кредитной схемы
фото © gazeta.ru
Пятнадцать жителей Республики Крым стали жертвами двух злоумышленников.
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, потерпевшие хотели получить кредит под небольшой процент.
Злоумышленники убедили их, что для получения положительной кредитной репутации необходимо оформить покупку бытовой техники в кредит в одном из крупных супермаркетов Симферополя, обещая спустя несколько часов после оформления кредита вернуть технику обратно в магазин. Злоумышленники уверяли своих жертв, что, многократно выполняя свои долговые обязательства досрочно, можно подтвердить свою платежеспособность и создать для себя хорошую кредитную историю.
Взяв технику и документы по кредиту, подозреваемые скрывались, технику продавали, а деньги присваивали себе. Потерпевшим через некоторое время приходили письма из банка о необходимости выплаты кредита. Таким образом, на имя нескольких граждан были оформлены ссуды в сумме более ста тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний подозреваемый. Ему избрана мера пресечения – заключение под стражу. Его соучастница объявлена в розыск.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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