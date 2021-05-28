Прогноз погоды в Крыму на пятницу 28 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 28 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 25, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 75 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 86 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 84 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 87 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 26, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 85 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 26, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 92 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 27, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 91 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью около 13 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 78 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 18, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 16, в Ялте - 16 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 25, на Кипре - 23, в Одессе - 15, в Сочи - 17, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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