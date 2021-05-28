Полное слияние: ялтинский водоканал станет частью «Воды Крыма»

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До конца года ялтинский водоканал перестанет быть самостоятельным предприятием и будет реорганизован в один из филиалов ГУП РК «Вода Крыма».

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал гендиректор крымского водного предприятия Максим Новик.

После присоединения к крымскому предприятию ГУП РК «Водоканал ЮБК» станет тринадцатым филиалом ГУП РК «Вода Крыма» и будет по-прежнему обслуживать территорию от Фороса до Гурзуфа. Увеличивать штат или проводить какие-то другие мероприятия по реструктуризации предприятия не планируется, отметил Новик.

«Сама жизнь заставляет нас принимать такое решение, в том числе по причине довольно острого вододефицита в городе Алушта. И мы планируем переброску воды с Ялтинского региона, где более устойчивая ситуация с водой, на Алушту, это одна из первоочередных мер. То есть, по сути, у нас появляется общий организм, который делить по какой-то юридической принадлежности нет смысла. Мы просто централизуем водоснабжение Крыма», - пояснил гендиректор «Воды Крыма» причины слияния.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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