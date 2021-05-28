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Власть

Поклонская отказалась от участиях в выборах в Госдуму

20:38 пятница, 28 мая 2021

Бывший прокурор Крыма, депутат Наталья Поклонская отказалась от участия в выборах в Государственную думу.

Об этом она заявила в своем видеообращении к избирателям, размещенном в личном Telegram-канале.

«Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой я сообщу чуть позже. Я не исчезаю, не пропадаю. скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Как обычно все ваши вопросы и обращения буду рассматривать и помогать каждому, кто обратится на мое имя. Очень надеюсь на вашу поддержку и добрые пожелания», - сказала Поклонская.

При этом она сообщила, что на новой работе снова сможет надеть китель. «Я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно, - добавила она. - Знайте, что я всегда с вами и я вас люблю».

16 апреля Наталья Поклонская подала документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Праймериз пройдет с 24 по 30 мая в очном и электронном формате, принять участие в нем могут все избиратели, независимо от партийной принадлежности. По результатам будет сформирован список кандидатов от «Единой России» на выборах в Государственную думу, намеченных на 19 сентября текущего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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