Новое озеро появилось в Симферополе из-за порыва водопровода

фото © Примечания

Авария на сетях водоснабжения лишила часть города воды.

На улице Киевской в Симферополе произошла масштабная авария на сетях водоснабжения. Соответствующие фото и видео в соцсетях опубликовали очевидцы.

Трубу прорвало в районе автозаправки «ТЭС» напротив супермаркета «Ашан». В результате всю дорогу и прилегающую территорию затопило огромным количеством воды.

По информации ГУП «Вода Крыма», из-за повреждения трубопровода с 1:00 до 00:00 28 мая воды не будет в следующих районах: поселок Давыдовка, СТ Садовод, СТ Юбилейный, СТ Дачник, улица Никанорова, 4.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе затопило целый микрорайон. Микрорайон столицы Крыма в районе симферопольской объездной и одного из крупных торговых центров затопило водой из-за порыва на магистральном водоводе. Происшествие случилось в ночь на пятницу.

Инвесторы соперничают за право построить для Севастополя крематорий. О том, что желающих построить в Севастополе кремационный комплекс много, сообщил депутатам глава города Михаил Развожаев во время своего отчета о работе правительства в 2020 году.

Стало известно, почему в Симферополе автобусную остановку перекрыли забором. Жители крымской столицы в социальных сетях обратили внимание на нелогичное расположение остановки общественного транспорта на площади Куйбышева: строители сначала установили «умную» остановку, а затем перекрыли ее забором.

Полное слияние: ялтинский водоканал станет частью «Воды Крыма». До конца года ялтинский водоканал перестанет быть самостоятельным предприятием и будет реорганизован в один из филиалов ГУП РК «Вода Крыма».