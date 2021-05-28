Водный кризис
Развитие сюжета: Ялта отдаст свою воду Алуште ● Аксенов снова демонстрирует безудержный оптимизм и обещает прорвать все блокады ● В Минстрое России хотят провести аудит сетей водоснабжения в Крыму ● В Крыму приостановливают работу скважин из-за мутной воды ● На сколько хватит воды в водохранилищах Крыма: новый прогноз
Новое озеро появилось в Симферополе из-за порыва водопровода
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Авария на сетях водоснабжения лишила часть города воды.
На улице Киевской в Симферополе произошла масштабная авария на сетях водоснабжения. Соответствующие фото и видео в соцсетях опубликовали очевидцы.
Трубу прорвало в районе автозаправки «ТЭС» напротив супермаркета «Ашан». В результате всю дорогу и прилегающую территорию затопило огромным количеством воды.
По информации ГУП «Вода Крыма», из-за повреждения трубопровода с 1:00 до 00:00 28 мая воды не будет в следующих районах: поселок Давыдовка, СТ Садовод, СТ Юбилейный, СТ Дачник, улица Никанорова, 4.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе затопило целый микрорайон. Микрорайон столицы Крыма в районе симферопольской объездной и одного из крупных торговых центров затопило водой из-за порыва на магистральном водоводе. Происшествие случилось в ночь на пятницу.
Инвесторы соперничают за право построить для Севастополя крематорий. О том, что желающих построить в Севастополе кремационный комплекс много, сообщил депутатам глава города Михаил Развожаев во время своего отчета о работе правительства в 2020 году.
Стало известно, почему в Симферополе автобусную остановку перекрыли забором. Жители крымской столицы в социальных сетях обратили внимание на нелогичное расположение остановки общественного транспорта на площади Куйбышева: строители сначала установили «умную» остановку, а затем перекрыли ее забором.
Полное слияние: ялтинский водоканал станет частью «Воды Крыма». До конца года ялтинский водоканал перестанет быть самостоятельным предприятием и будет реорганизован в один из филиалов ГУП РК «Вода Крыма».
Новое озеро появилось в Симферополе из-за порыва водопровода
Авария на сетях водоснабжения лишила часть города воды.
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Сводка о новых заражениях в Крыму
За 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.