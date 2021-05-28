Начальник склада вооружения МВД в Крыму обвиняется в хищении 150 единиц оружия

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Начальник склада вооружения ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Крым» обвиняется в краже оружия и продаже его знакомым.

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГУ СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В декабре 2018 года у действующего на тот момент начальника склада возник преступный умысел на систематическое присвоение чужого вверенного ему имущества, помещенного в хранилища склада вооружения. Должностное лицо, имея беспрепятственный доступ в помещение, похищал оружие, поступившее из подразделений полиции на утилизацию, боеприпасы, обмундирование, а также поступившее от граждан на временное хранение оружие… Похищенное обвиняемый сбывал знакомым», – сообщила Постнова.

Во время следственных действий найдены обустроенные мужчиной тайники на территории Ялты и Симферопольского района. По данным следователей, всего было похищено более 150 единиц оружия. Среди похищенных образцов была в том числе раритетная винтовка Мосина.

Преступную деятельность пресекли в мае 2020 года вместе с сотрудниками МВД по Крыму.

«Он обвиняется в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения; хищении огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов с использованием служебного положения; незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения; незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении оружия, его основных частей, боеприпасов (часть 3 статьи 160, пункт «в» части 3 статьи 226, часть 4 статьи 222, часть 1 статьи 222 УК РФ)», – добавила Постнова.

Мужчина был помещен под стражу, со службы он был уволен. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, дело передано в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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