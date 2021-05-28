Общество
Ливни и крупный град: в Крыму объявили штормовое предупреждение
фото © Новости Крыма
В ближайшие выходные в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер.
Об этом сообщила пресс-служба крымского главка МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.
«В связи с прохождением холодного фронтального раздела, днем и до конца суток 29 мая, ночью и утром 30 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», – говорится в сообщении.
В ГУ МЧС предупреждают о возможном падении рекламных щитов и деревьев, обрыве линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова ограничить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, деревьев и ЛЭП.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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