Власть
Летом на дорогах Крыма ограничат движение большегрузов
фото © Новости Крыма
С 1 июня по 31 августа в период с 10.00 до 22.00 при дневной температуре воздуха выше 32°С вводится временное ограничение движения по автодорогам Крыма с асфальтобетонным покрытием для тяжеловесного транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.
Данное ограничение не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива; перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ; транспортные средства федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти Республики Крым, в которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте перевозчики снимают транспорт с маршрутов. В Ялте возникли сбои в работе общественного транспорта после того, как проигравшие в конкурсе перевозчики начали снимать с городских маршрутов автобусы, создавая «социальную напряженность».
Директор ялтинской транспортной компании получил условный срок за мошенничество. Ялтинский городской суд признал директора местного транспортного предприятия виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.
Мэру Ялты стыдно за ситуацию с транспортом в регионе. По итогам совещания в администрации курортной столицы начальнику отдела транспорта было вынесено взыскание, а заместителю главы Сергею Стрельбицкому – дано поручение наладить взаимодействие с перевозчиками.
В центре Севастополя организуют парковку экскурсионных автобусов. Власти Севастополя планируют организовать стоянку экскурсионных автобусов в центральной части города.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 28 мая фото
Сегодня, 28 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Затрясет ли Крым спустя сто лет
Многие уверены, что природные катаклизмы происходят с определенной периодичностью.
На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой
Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.
17 часов назад
Лето в Крыму начнется с дождей и гроз
16 часов назад
В Ялте перевозчики снимают транспорт с маршрутов
15 часов назад
Водителей электросамокатов могут обязать носить защиту
Пользователей электросамокатов в России могут обязать использовать при езде защитную амуницию.