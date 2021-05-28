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Власть

Летом на дорогах Крыма ограничат движение большегрузов

10:08 пятница, 28 мая 2021
Летом на дорогах Крыма ограничат движение большегрузов

фото © Новости Крыма

С 1 июня по 31 августа в период с 10.00 до 22.00 при дневной температуре воздуха выше 32°С вводится временное ограничение движения по автодорогам Крыма с асфальтобетонным покрытием для тяжеловесного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.

Данное ограничение не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива; перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ; транспортные средства федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти Республики Крым, в которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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