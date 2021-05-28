Власть
Крымский чиновник проспал видеоселектор Аксенова в шкафу
фото © скриншот записи совещания
Пользователи соцсетей активно обсуждают появление человека из шкафа в кабинете министра транспорта Крыма Евгения Исакова.
Ажиотаж вызвала появившаяся в интернете видеозапись прямого эфира совещания, которое проводил глава республики Сергей Аксенов.
На совещании министр Исаков докладывал о своей работе по видеосвязи из рабочего кабинета. Во время речи за спиной министра неожиданно открылась дверь шкафа и оттуда показался человек. Что происходило дальше, осталось неизвестным, поскольку камера переключилась на сидящего в Совмине Аксенова.
Пользователи соцсетей начали строить догадки, что делал человек в министерском шкафу во время совещания и куда он потом делся. Некоторые в шутку предположили, что шкафу министра находится вход в Нарнию из книг Клайва Льюиса или проход в тайную комнату из второй части «Гарри Поттера». Другие высказали мнение, что появившийся из шкафа человек – это сотрудник спецслужб, программист или чей-то любовник.
В министерстве транспорта рассказали, что в кабинете министра под шкаф замаскирована дверь в соседнюю комнату. Такие фейковые шкафы есть во многих кабинетах чиновников в Крыму. Зачем это делается, собеседник агентства пояснить не смог.
Таинственным «человеком в шкафу» в кабинете министра транспорта оказался первый замначальника Службы автомобильных дорог Крыма Алексей Петряков. Он не знал, что в этот момент из кабинета велась трансляция.
Видеосовещания с участием крымских министров уже несколько раз становились поводом для скандалов и обсуждения в соцсетях. В марте текущего года министр культуры республики Арина Новосельская неожиданно включилась в эфир и выругалась с использованием нецензурной лексики. За свое высказывание она тут же извинилась и объяснила произошедшее неисправной техникой. В декабре прошлого года в прямой эфир попали нецензурные выражения начальника инспекции по труду республики Игоря Зворского.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Крымский чиновник проспал видеоселектор Аксенова в шкафу
Пользователи соцсетей активно обсуждают появление человека из шкафа в кабинете министра транспорта Крыма Евгения Исакова.
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