Инвесторы соперничают за право построить для Севастополя крематорий

О том, что желающих построить в Севастополе кремационный комплекс много, сообщил депутатам глава города Михаил Развожаев во время своего отчета о работе правительства в 2020 году.

Вопрос о нехватке места на городских кладбищах поднял глава комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов.

«На сегодняшний день самое большое кладбище Севастополя в районе пос. Кальфа площадью 63 гектара заполнено полностью, дополнительный участок 6 гектаров – наполовину, - сообщил он. - Самый оптимистичный прогноз, без учета роста населения, что его хватит на 2-3 года».

Депутат попросил главу города ответить, как он относится к идее построить в Севастополе кремационный комплекс и тем самым дать горожанам альтернативу. Губернатор согласился: другого выхода у города, настолько ограниченного в земельных ресурсах, нет. Как нет и «жесткого отторжения» этой идеи – об этом, по словам Михаила Развожаева, говорят проведенные социологические опросы.

«Поэтому здесь вопрос выделения соответствующего земельного участка, - сказал он. - Не буду скрывать – большое количество инвесторов обращаются как раз с этой тематикой».

Строить крематорий за государственный счет, подчеркнул губернатор, однозначно не планируется.

«Все знают, что похоронный бизнес – это вечный бизнес, и здесь точно можно привлечь частные инвестиции к реализации качественного проекта», - добавил он.

Отбор инвестора, пообещал глава города, будет проведен на конкурентной основе, открыто, и, вероятно, «в ближайшее время».

Вопрос о необходимости построить в городе крематорий поднимался еще в украинское время, но до дела так и не дошло. После 2014 года он возник вновь. Однако и тогда у строительства нашлись противники: в частности, Благочинный Севастопольского округа протоирей Сергей Халюта, высказавший отрицательное отношение к кремации от лица всех конфессий.

При этом крематории сегодня существуют практически во всем цивилизованном мире. В США насчитывается более тысячи крематориев, в маленькой Великобритании - более 350. Но наибольшее распространение кремация получила в Японии, также ограниченной в земельных ресурсах. Здесь сжигают порядка 98% всех умерших.

В тексте использованы материалы: Форпост

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