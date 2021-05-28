Экс-проректору Севастопольского университета дали шесть лет колонии за взятку

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Бывшего проректора Севастопольского государственного университета осудили за получение взяток на сумму 5,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, Гагаринский районный суд города-героя вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего проректора по экономическим вопросам и управлению кампусом СевГУ. Он обвиняется по статье УК РФ о получении взятки в особо крупном размере.

«Деньги передавались за оказание содействия подрядчику в заключении контрактов по капитальному строительству и реконструкции учебно-лабораторного корпуса и библиотеки университета и решение вопросов при их исполнении», - говорится в релизе прокуратуры.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно хозяйственных функций сроком на аналогичный срок. Также с него взыскали сумму полученной взятки в доход государства.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Также с него взыскали сумму полученной взятки в доход государства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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