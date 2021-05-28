Двое военных ограбили букмекерскую компанию в Симферополе

Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда признала двух военнослужащих виновными в разбое, совершенном с применением оружия.

Как сообщили в 534-м Военном следственном отделе СК России, осужденные дважды совершили налет на одну и ту же букмекерскую контору.

«Установлено, что Сергей Бондарюк с ноября 2017 года по май 2018 года работал в коммерческой организации, предоставляющей букмекерской компании услуги по охране объектов в Симферополе, включая пункт приема ставок, расположенный на проспекте Кирова, – говорится в сообщении. – Зная слабые места в охране данного заведения, у него возник преступный умысел на совершение разбойного нападения. Для этих целей он решил использовать имевшийся у него пистолет – огнестрельное оружие ограниченного поражения, использующее патроны калибром 9 мм. 31 января 2019 года около 6.00 утра Бондарюк, реализуя задуманное, закрыл лицо эластичным бесшовным шарфом – бафф, надел на руки тактические перчатки и, зайдя в пункт приема ставок, демонстрируя пистолет заставил сотрудника передать ему находившиеся в кассе 314 тыс рублей».

13 августа того же года около 4.00 утра Бондарюк вновь решил ограбить тот же пункт приема ставок. Однако отказался от задуманного, поскольку его для проверки документов остановил правоохранитель. После этого мужчина предложил принять участие в разбойном нападении рядового Степаненко, на что последний согласился.

«По указанию Бондарюка, Степаненко в 4.00 утра 23 августа 2019 года зашел в пункт приема ставок, расположенный в Симферополе на проспекте Кирова, где навел на кассира пневматический газобаллонный пистолет, внешне напоминающий пистолет Макарова, после чего потребовал передать ему денежные средства. Получив более 463 тыс рублей, Степаненко скрылся. В последующем он поделился похищенными деньгами с Бондарюком, который во время совершения разбойного нападения находился на улице, наблюдая за прилегающей территорией. При проведении обыска в квартире, которую снимал Бондарюк, были обнаружены и изъяты более 164 тыс рублей», – уточнили в Следкомитете.

Судебная коллегия признала их виновными по части 3 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия и в крупном размере. Судебная коллегия назначила мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок девять с половиной и семь с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал их выплатить почти 300 тыс рублей.

Кроме того, Бондарюк также признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, частью 3 статьи 162 УК РФ – организация разбойного нападения. Суд обязал его выплатить еще 314 тыс рублей в счет погашения причиненного материального ущерба. Изъяты у Бондарюка средства в размере 164 тыс рублей суд постановил вернуть потерпевшим.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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