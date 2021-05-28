Два автомобиля слетели с моста в Керчи, один человек погиб

Два легковых автомобиля слетели с Горьковского моста в Керчи, в результате чего погиб один человек, еще двое получили легкие травмы.

Об этом сообщила заведующая керченской станцией скорой медицинской помощи Ирина Нефедова.

«Водитель одного автомобиля погиб, а во второй машине было два человека – они получили легкие травмы и отказались от госпитализации», – рассказала она.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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