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Власть

«Чтобы не взорвали террористы»: вдоль трассы «Таврида» в Крыму не будет деревьев

11:17 пятница, 28 мая 2021
«Чтобы не взорвали террористы»: вдоль трассы «Таврида» в Крыму не будет деревьев

фото © novostipmr.com

Лесополосу вдоль трассы «Таврида» высаживать не будут.

Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Владимир Капитонов.

«Таврида» озеленяться не будет. Потому что, во-первых, есть нормы по борьбе с терроризмом – должна быть открытая трасса и видимость от нее. И, во-вторых, специалисты дорожного мастерства говорят, что лесополосы убивают полотно дороги. Поэтому «Таврида» озеленяться не будет», – цитирует Капитонова «Крым 24».

По его словам, дороги, которые закрыты с двух сторон лесополосами, зимой чаще заносит снегом. Надежнее высаживать лес в степях, чтобы деревья сдерживали снежные заносы. Также лесополосы помогут накапливать влагу и защищать поля от ветровой эрозии.

Напомним, к середине 2022 года трассу «Таврида» полностью покроют качественной мобильной связью.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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