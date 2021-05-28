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Происшествия

Четыре человека пытались попасть в Крым с поддельными ПЦР-тестами

13:30 пятница, 28 мая 2021

Четверо граждан Украины 26 мая пытались перейти в Крым из Херсонской области через КПВВ «Чонгар», используя при этом поддельные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины

«Вчера, в контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» пограничники Херсонского отряда обнаружили четыре поддельных ПЦР-теста. Граждане Украины направлялись во временно оккупированную территорию Украины и предоставили военнослужащим бланки справок, не соответствующие установленному образцу. Пограничники сразу обратили внимание на то, что тесты были распечатаны на обычном принтере и при чтении QR-кода справки, информация о пациенте не считывалась. В ходе беседы украинцы сознались, что справки приобрели у неизвестных лиц», – сказано в сообщении.

По факту данных нарушений пограничники отправили сведения в Национальную полицию Украины для возбуждения уголовных дел по статье 358 Уголовного кодекса Украины – «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей штабов». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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