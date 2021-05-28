Происшествия
Четыре человека пытались попасть в Крым с поддельными ПЦР-тестами
Четверо граждан Украины 26 мая пытались перейти в Крым из Херсонской области через КПВВ «Чонгар», используя при этом поддельные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины
«Вчера, в контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» пограничники Херсонского отряда обнаружили четыре поддельных ПЦР-теста. Граждане Украины направлялись во временно оккупированную территорию Украины и предоставили военнослужащим бланки справок, не соответствующие установленному образцу. Пограничники сразу обратили внимание на то, что тесты были распечатаны на обычном принтере и при чтении QR-кода справки, информация о пациенте не считывалась. В ходе беседы украинцы сознались, что справки приобрели у неизвестных лиц», – сказано в сообщении.
По факту данных нарушений пограничники отправили сведения в Национальную полицию Украины для возбуждения уголовных дел по статье 358 Уголовного кодекса Украины – «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей штабов». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крым не пустили цыплят-бройлеров. На посту ДПС автодороги Новороссийск – Керчь инспектор Южного межрегионального управления Россельхознадзора задержал для досмотра автомобиль, который следовал из Ростова-на-Дону в Республику Крым.
Студент осужден в Крыму за неоднократное пьяное вождение. Кировский районный суд признал крымского студента виновным в нескольких фактах управления транспортным средством в состоянии опьянения.
В Крыму снесут лагерь туристов. В Крыму на мысе Фиолент снесут стихийный лагерь туристов, который был обнаружен в ходе рейда.
Суд отказал бывшему керченскому депутату. Бывший керченский депутат Константин Ерманов получил отказ Керченского городского суда в удовлетворении иска, которым он требовал признать незаконным решение сессии городского совета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.
Ливни и крупный град: в Крыму объявили штормовое предупреждение
В ближайшие выходные в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 28 мая фото
Сегодня, 28 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой
Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.
20 часов назад
Полное слияние: ялтинский водоканал станет частью «Воды Крыма»
До конца года ялтинский водоканал перестанет быть самостоятельным предприятием и будет реорганизован в один из филиалов ГУП РК «Вода Крыма».